Adam Silver nomme trois villes pour l’expansion de la NBA

Florian Barré

Les Boston Celtics et les Dallas Mavericks sont les deux des trente franchises à avoir survécu à la saison et aux playoffs pour atteindre les Finales NBA 2024. Ce nombre pourrait d’ailleurs augmenter dans un avenir très proche. Selon les dires d’Adam Silver, patron de la Grande Ligue, la NBA travaille avec ardeur sur le sujet. Avant le Game 2 de dimanche soir, il a ainsi nommé trois villes potentielles pouvant accueillir une nouvelle équipe.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a rejoint dimanche l'avant-match des Celtics de NBC Sports Boston au TD Garden avant le deuxième match des finales de la NBA et a confirmé que la ligue examinerait la possibilité d'élargir ses 30 équipes actuelles après avoir finalisé de nouveaux accords de droits médiatiques. « Nous devons comprendre quelles sont nos relations médiatiques à long terme avant d'envisager une expansion. Nous sommes en train de conclure ces accords maintenant », a déclaré Silver aux co-animateurs Tom Giles, Eddie House et Brian Scalabrine.

Finales NBA : Les Celtics filent vers le titre, Kyrie Irving déçoit ! https://t.co/LW4cce8juY pic.twitter.com/Pkk1TnJsOc — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Ça avance !

« Il s’agira de contrats à long terme. J’espère, car nous n’en avons pas encore terminé, qu’ils seront fructueux pour générer de l’argent pour la ligue et les équipes, et que nous serons alors en mesure d’envisager une expansion. » L'accord actuel sur les droits médiatiques de la NBA expire après la saison 2024-25, et Silver a déclaré jeudi dernier que la ligue espérait finaliser de nouveaux accords à long terme à « un terme relativement court ». Selon le Wall Street Journal, la NBA « se rapproche » d'accords avec NBC, ESPN et Amazon totalisant environ 76 milliards de dollars au cours des 11 prochaines années.

Mexico pour une 33e franchise ?