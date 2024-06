Finales NBA : Au bord du précipice, Dallas est condamné à un exploit inaccessible ?

Florian Barré

Pour faire simple, aucune équipe NBA n'est jamais revenue d'un déficit de 3-0 en finale. Pourtant, c’est l’exploit auquel sont condamnés les Dallas Mavericks puisqu’ils ont été battus devant leur public la nuit dernière par les Boston Celtics. Ainsi, face aux hommes de Joe Mazzulla, Luka Doncic et Kyrie Irving, pour ne citer qu’eux, n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent entrer dans l’histoire de la plus belle des manières.

Nuggets 1994, Knicks 1999, Warriors 2007, Grizzlies 2011 et Sixers 2012… Voici les cinq uniques franchises à avoir réalisé une remontada en séries éliminatoires. Toutes menées 3-0, ces équipes se sont finalement imposés lors des matchs 4, 5, 6 et 7. Cependant, aucune d’entre elles ne l’a fait en Finales NBA. Cet exploit, irréalisable à première vue, est pourtant l’objectif actuel des Dallas Mavericks, qui viennent de signer une troisième défaite en trois matchs face aux Boston Celtics.

NBA : Après l’avoir frappé au visage en 2022, Draymond Green fait son mea culpa auprès de Jordan Poole https://t.co/mhizsZsE1d pic.twitter.com/NAhQCyj7V9 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Les Knicks de 1951 pour montrer la voie

Mais pour donner un peu d’espoir aux Mavs, remontons dans le temps, en 1951, où a failli se produire une remontée historique. Non seulement, il s’agit du premier cas de remontée de 0-3 à 3-3 mais elle a lieu en Finales NBA. Les New York Knicks, participant alors à leur première finale, ont réalisé l’impensable, ou presque. Dos au mur, les hommes de Joe Lapchick ont forcé un Game 7 pour le titre après avoir été menés trois victoires à zéro. Quatre points, c’est l’écart final de ce fameux match de la mort et ce qui sépare les Knicks de ce qui serait peut-être le plus grand exploit de l’histoire de la balle orange. Malheureusement pour eux, ce sont bien les Royals de Rochester qui ont finalement fêté le titre.

Le tour est déjà joué ?