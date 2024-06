À 35 ans, Joe Mazzulla devient le plus jeune coach champion de la NBA !

Florian Barré

Parfois critiqué, notamment en raison de son jeune âge, Joe Mazzulla a remporté son premier titre NBA en tant qu’entraîneur-chef des Boston Celtics la nuit dernière. À 35 ans, il est ainsi devenu le plus jeune coach à réaliser cet exploit, depuis un certain Bill Russell en 1969. Et l’histoire est encore plus folle lorsqu’on se rappelle qu’il y a 21 mois, lors de sa prise de fonction, Mazzulla n’avait jamais entraîné chez les professionnels.

Joe Mazzulla est entré dans l'histoire en prenant le poste d'entraîneur-chef des Boston Celtics en 2022, remportant la victoire la plus historique de sa jeune carrière ce lundi soir lors du cinquième match des Finales de la NBA 2024. L'ancien alpiniste a guidé les Celtics vers le premier championnat NBA de la franchise depuis 2008, battant les Dallas Mavericks 106-88. Il s’agit là du 18e titre de champion pour Boston. Mazzulla est désormais le plus jeune entraîneur-chef à remporter un titre NBA depuis la fusion NBA-ABA en 1976 et est le premier ancien joueur ou entraîneur de la WVU (Université de Virginie-Occidentale) à remporter un championnat professionnel en tant que coach depuis que Joe Stydahar a mené les Rams de Los Angeles au titre NFL en 1951.

JO 2024 : Wembanyama annonce du très lourd ! https://t.co/PE3mHeHkte pic.twitter.com/GVRxj7dMtQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Les premiers mots de Joe Mazzulla après le sacre des C’s

« Il n’y a rien de mieux que de représenter les Celtics et de faire partie de l’Histoire. On a très peu d’occasions dans la vie d’être quelqu’un de grand et on a très peu d’occasions dans la vie de transmettre la propriété et la responsabilité de ces bannières, et de toutes les grandes personnalités et de tous les grands joueurs qui sont passés ici. Quand on a peu d’occasions dans la vie, il faut prendre le taureau par les cornes et se l’approprier. Et nos gars l’ont fait », a ainsi confié Mazzulla après le succès de ses joueurs. La victoire de Boston contre Dallas conclut une saison dominante au cours de laquelle les Celtics ont réalisé le meilleur bilan de la saison régulière (64-18) de la NBA, avant d'afficher une fiche de 16-3 en séries éliminatoires. « Le génie de Joe Mazzulla est qu'il ne laissait pas les attentes se mettre en travers de son chemin », a ainsi déclaré le propriétaire des Celtics, Wyc Grousbeck, sur scène immédiatement après que son équipe ait remporté le titre.

Des débuts plus que convaincants

Mazzulla a enregistré sa 100e victoire en saison régulière lors de son 137e match en février dernier, marquant le quatrième parcours le plus rapide vers 100 victoires dans l'histoire de la NBA. Steve Kerr, Tom Thibodeau et Avery Johnson sont les seuls entraîneurs à atteindre la marque en moins de matchs. Mazzulla détient également le pourcentage de victoires le plus élevé (72,9 %) de l'histoire de la NBA, y compris les matchs éliminatoires, avec un bilan global de 148-55.