Florian Barré

Alors que les Finales NBA 2024 touchent à leur fin, seuls quelques privilégiés peuvent encore prétendre au titre. Même les joueurs des Dallas Mavericks, menés 3-1 par ceux des Boston Celtics, ont un espoir infime de renverser la situation après des mois de dur labeur. D’un autre côté, être si proche du prix ultime, pour ensuite le voir vous glisser entre les doigts à la dernière seconde, est une pilule amère à avaler. C’est pour cela que Draymond Green préfère être en vacances.

S’il y en a un qui sait ce que ça fait de gagner et de perdre les Finales NBA, c’est bien Draymond Green. Ayant remporté quatre titres et en ayant perdu deux fois à ce stade de la compétition, l’intérieur des Golden State Warriors connaît les deux côtés du spectre émotionnel. D’ailleurs, la tristesse infinie de perdre en finale est si intense qu’il accepterait volontiers de ne pas atteindre les séries éliminatoires pour ne pas s’infliger un tel sentiment. « Je préférerais ne pas participer aux séries éliminatoires du tout. Vous voyez... Vous bénéficiez d'un été d'environ 17 semaines. Mais si vous allez en finale, il est de neuf semaines… Personne ne se souvient d'une défaite », a-t-il déclaré.

Une question de vacances, et de pression!

Ce n’est pas seulement le fait d’avoir des vacances plus courtes qui dérange Green. Il a également souligné que l'équipe perdante doit apporter des changements et revenir plus forte l’année suivante, bénéficiant du même traitement que les 28 autres franchises. En revanche, l'équipe gagnante sera jugée autrement. En mentionnant les Boston Celtics, qui sont à une victoire du sacre, Green a souligné que, même si leur préparation pour la saison prochaine ne sera pas optimale, les fans leur accorderont un laissez-passer, reconnaissant leurs efforts acharnés.