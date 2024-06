NBA : Bronny James plaît aux Lakers

Florian Barré

Alors que la Draft NBA se rapproche et aura lieu dans à peine plus d’une semaine, Bronny James continue de faire parler de lui. Malgré le fait qu’il ait longtemps été question d’un retrait pour rester une année de plus à l’université, depuis que le fils du King a annoncé se présenter officiellement avec la cuvée 2024 pour entrer en NBA, les choses ont changé. En effet, à défaut d’avoir impressionné quiconque durant la saison, Bronny plaît désormais aux Lakers.

Victime d’un arrêt cardiaque en juillet 2023, Bronny James a mis du temps à revenir à la compétition. Avec les Trojans de l’USC, le fils aîné de LeBron James a finalement remis les pieds sur le parquet en janvier mais n’a que peu joué dès lors. Forcément, cela a remis en question sa présence à la Draft 2024. Mais après une longue discussion avec sa famille et son agent, Bronny a malgré tout décidé de tenter le coup. Et alors que bon nombre d’observateurs estimaient que le jeune homme allait intégrer la Grande Ligue grâce à l’aura de son père, les choses ont changé.

Super nouvelle pour un Français en NBA ! https://t.co/aJO7wn46nT pic.twitter.com/417FDaNnYD — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Des tests concluants

Bronny James a récemment passé des tests et il faut croire que les Los Angeles Lakers ont apprécié son attitude et son potentiel puisque d’après les propos de l’insider Jovan Buha, les Purple and Gold sont conquis : « Bronny James a impressionné les Lakers lors de son entraînement grâce à son athlétisme et son intensité, selon des sources de l’équipe. Les capacités en 3&D (tirs à trois points et défense) du joueur d’1m86 plaisent aux Lakers. » a-t-il confié.

Bronny drafté avant le pick 55 ?

Possédant les picks 17 et 55, les Californiens tenteront sûrement de réunir LeBron et son fils lors du second tour de draft, le 27 juin. Reste à savoir si une autre franchise balayera leur espoir avant. Car au-delà de l’aspect sportif, Bronny James pourrait rapporter gros financièrement à sa nouvelle franchise, en raison de son nom et du merchandising autour de celui-ci. À suivre…