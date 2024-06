Super nouvelle pour un Français en NBA !

Florian Barré

Coupé par les Phoenix Suns en mars dernier après avoir disputé 17 matchs en NBA cette saison, Théo Maledon avait rebondi en G-League. Il y restera la saison prochaine, au sein de la nouvelle équipe des Valley Suns, affiliée à la franchise de Phoenix. Une bonne nouvelle pour le Tricolore qui voyait son avenir Outre-Atlantique remis en question depuis quelques semaines.

À quelques jours du début de la préparation pour les Jeux olympiques de Paris, une bonne nouvelle est tombée concernant l’un des meneurs des Bleus. En effet, Théo Maledon vient de trouver une nouvelle franchise pour la saison prochaine. Il retourne dans l’Arizona. En décembre dernier, le joueur français, qui venait d’être coupé par Charlotte, avait signé un two-way contract afin de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League avec les Phoenix Suns, mais il n’avait joué que quatre matchs, pour un total de treize minutes, avec l’équipe de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Nouvelle expérience pour Maledon

Coupé par les Suns le 4 mars, Maledon avait rebondi en G-League, chez les Sioux Falls Skyforce, l’équipe affiliée au Miami Heat. Il y avait joué 6 matchs, pour 10 points, 4 passes décisives et 4 rebonds de moyenne en 20 minutes de jeu. Réticent à l’idée de revenir jouer en Europe, le Normand, qui a fêté ses 22 ans ce mercredi, évoluera la saison prochaine chez les Valley Suns, toujours en G-League. Car oui, pour la saison 2024-25, les Phoenix Suns ont décidé de créer une équipe de G-League qui leur sera affiliée dans la banlieue Est de la ville. Désormais, toutes les franchises NBA ont ainsi une équipe bis.

Dernier tour de force pour le Frenchie ?

En ce qui concerne Maledon, l’ancien grand espoir du basket français, annoncé très haut dans la draft 2020 et finalement choisi en 34e position, n’a jamais réussi à saisir sa chance dans la Grande Ligue, ce malgré 177 matchs joués à Oklahoma City, Charlotte et Phoenix. Il n’a tourné qu’à 7.8 points, 2.8 rebonds et 2.9 passes de moyenne en 21 minutes de jeu pendant ses quatre ans et demi en NBA. Mais Théo Maledon estime avoir une chance de revenir dans l’élite s’il brille en G-League. Et pourquoi pas chez les Phoenix Suns… À suivre !