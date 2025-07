LeBron James répond à Wembanyama, vers un transfert de légende ?

Victor Wembanyama rêve grand. Le prodige français des Spurs aurait glissé le nom de LeBron James à sa direction, espérant attirer la légende en fin de contrat. Si San Antonio a bien sondé l’agent du King, la concurrence fait rage. Cleveland rêve aussi d’un retour du fils prodigue pour une ultime saison mythique.

Victor Wembanyama ne cache plus ses ambitions. À seulement 20 ans, le Français veut tout gagner, et vite. Pour franchir un cap, la pépite des Spurs aurait soufflé un nom au front office texan : LeBron James. L’idée ? L’associer à une équipe jeune et prometteuse, lui confier un rôle de mentor, et surtout, viser haut. Selon ESPN via wesportfr, San Antonio fait partie des franchises ayant contacté Rich Paul, agent de la star des Lakers. À ce stade, rien de concret, mais le simple fait que cette conversation ait eu lieu montre que Victor Wembanyama commence à peser sur le marché NBA.