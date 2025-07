Wembanyama : Un nouveau coup dur est annoncé !

Déjà privés de Rudy Gobert et Evan Fournier, les Bleus devront également composer sans Victor Wembanyama et Mathias Lessort pour l’EuroBasket 2025. Une vague d’absences majeures qui affaiblit considérablement le groupe de Vincent Collet, à quelques semaines d’un tournoi où la France devra affronter la Slovénie de Luka Doncic dès le premier tour.

« Ce suivi a confirmé que sa participation à la préparation pour l’EuroBasket 2025, qui débutera à l’INSEP à la fin du mois de juillet, était prématurée. Le staff des Bleus, en accord avec le Panathinaïkos et le joueur, a donc acté son forfait pour la compétition », a indiqué la FFBB dans un communiqué ce dimanche.

Autre absence notable, en plus de celle de Victor Wembanyama : celle de Mathias Lessort . Le pivot du Panathinaïkos , encore diminué après une fracture à la jambe, a été jugé trop juste pour intégrer la préparation des Bleus.

Un programme chargé

Lessort avait tout tenté pour revenir à temps, allant jusqu’à disputer le Final Four de l’Euroligue, mais son corps a dit stop. Pour le remplacer, le staff a fait appel à Yoan Makoundou, intérieur d’Ankara, qui aura une opportunité rare de s’imposer dans une raquette décimée. Entre les absences de Victor Wembanyama, Lessort, Gobert et Fournier, les Bleus arrivent fortement affaiblis pour l’Euro. La France devra batailler face à la Slovénie de Luka Doncic, mais aussi contre la Belgique, la Pologne, l’Islande et Israël. Le défi s’annonce immense.