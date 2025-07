NBA : Masterclass confirmée pour Wembanyama !

La rédaction

Victor Wembanyama avait suscité un engouement sans précédent avant même ses débuts en NBA. Un an plus tard, les chiffres confirment qu’il a tenu toutes ses promesses. Audience record, performances historiques et leadership inattendu : la hype autour de Wemby n’était pas exagérée, et ses débuts chez les Spurs marquent déjà l’histoire de la ligue.

À l’été 2023, presque aucun prospect n’avait généré autant d’attentes que Victor Wembanyama. Bien plus que Cooper Flagg cette année, le Français avait provoqué une déferlante médiatique dès ses premiers pas en Summer League. Son match d’ouverture avec les Spurs avait attiré 1,39 million de téléspectateurs, presque 50 % de plus que celui de Flagg (950 000), comme le rapporte L’Équipe. En termes d’exposition et de pression, peu de rookies dans l’histoire récente ont connu un tel début. Et Victor Wembanyama a rapidement montré qu’il pouvait assumer ce statut hors norme.

La masterclass de Wembanyama C’est d’ailleurs, à l'heure actuelle, le troisième match de Summer League le plus regardé de l’histoire, derrière les débuts de Zion Williamson en 2019 (1,61 million de téléspectateurs) et juste devant le choc entre Lonzo Ball et Jayson Tatum en 2017 (1,1 million). Une preuve de plus de l’engouement exceptionnel autour des débuts de Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs.