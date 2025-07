NBA : Les signatures qui régalent Wembanyama !

La rédaction

Les Spurs renforcent leur raquette pour mieux entourer Victor Wembanyama. En signant Luke Kornet et Kelly Olynyk, San Antonio mise sur des intérieurs solides, intelligents et collectifs. De quoi stabiliser la défense quand le Français sort, sans nuire au spacing. Une étape de plus pour viser un retour au play-in avec un effectif mieux armé.

San Antonio a ciblé un besoin urgent : combler l’écart physique laissé en l’absence de Victor Wembanyama. Les signatures de Luke Kornet et Kelly Olynyk répondent parfaitement à cette priorité. Tous deux sont réputés pour leur intelligence de jeu, leur sens du collectif et leur capacité à jouer sans monopoliser le ballon. Brian Wright ne s’en cache pas : il fallait des joueurs capables de défendre, d’espacer le jeu et de tenir le choc physiquement.

«Maintenir notre niveau défensif» « L’un de nos gros axes de travail, c’était de maintenir notre niveau défensif quand Victor sortait du terrain. On a eu des difficultés de ce côté-là, donc on a dû se concentrer sur le frontcourt. Avec les arrivées d’Olynyk et de Kornet, en plus des joueurs qu’on a conservés, j’espère vraiment qu’on a sécurisé notre ligne intérieure », a expliqué Brian Wright, manager général des Spurs, franchise de Victor Wembanyama, dans des propos rapportés par le site Parlons Basket.