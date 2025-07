NBA : Un énorme coup à la Wembanyama est annoncé !

À peine drafté, Carter Bryant impressionne déjà du côté de San Antonio. Le jeune ailier brille en Summer League et semble promis à un rôle-clé aux côtés de Victor Wembanyama. Les Spurs, en quête d’un effectif solide pour accompagner leur phénomène français, pourraient bien avoir réalisé un nouveau coup de maître, salué par de nombreux observateurs.

À San Antonio, chaque recrue est choisie avec soin. Si le potentiel de Carter Bryant n’était pas remis en question, peu l’imaginaient prêt à se montrer dès ses premiers pas chez les professionnels. Pourtant, en Summer League, l’ailier a frappé fort. Sa lecture du jeu, sa mobilité défensive et sa capacité à couper les lignes de passe ont sauté aux yeux des recruteurs comme des analystes. Certains n’ont pas hésité à qualifier sa sélection de « steal » de la draft des San Antonio Spurs, et une future combinaison avec Victor Wembanyama en fait déjà saliver plus d’un.