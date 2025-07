Transfert d'une star de NBA : Wembanyama se lâche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama se remet de sa thrombose veineuse et a été aperçu aux quatre coins du monde depuis le début de son absence en février dernier. Son retour à la compétition avec les San Antonio Spurs approche... avec Giannis Antetokounmpo à ses côtés ? Pas d'actualité selon les propos tenus par le franchise player de la franchise du Texas.

Pour sa deuxième saison en NBA, qu'il n'a pas disputé dans son intégralité à cause d'une thrombose veineuse détectée en février, Victor Wembanyama a vu les Spurs ne pas prendre part aux Play-Offs. All-Star, Chris Paul s'en est allé pendant l'intersaison et seuls Luke Kornet et Kelly Olynyk ont déposé leurs valises à San Antonio depuis le début du marché des trades. Une intersaison trop juste pour permettre à la franchise texane de se mettre à rêver de postseason ?

«Je fais confiance à la direction des Spurs» Pas vraiment si l'on se fie aux propos de Victor Wembanyama à l'occasion d'une interview accordée à L'Equipe. « Pour moi, le plus gros de notre progression cet été se fera sur le noyau de joueurs actuels. On est tous en train de grandir, de vivre des expériences diverses. Est-ce que ce sera assez pour la saison prochaine ? Je pense que oui. Je fais confiance à la direction des Spurs et à Brian (Wright, le manager général). En tout cas, quand je regarde l'effectif actuel, je trouve ça très intéressant ».