NBA : «Je me dégoûte», l’annonce cash de Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une rencontre avec Léon Marchand pour le magazine L’Équipe, Victor Wembanyama s’est confié sur son rapport aux réseaux sociaux. Les deux hommes ont livré leur expérience respective à ce sujet et la star des San Antonio Spurs a avoué avoir été dégoûté par TikTok, application sur laquelle il a passé trois heures avant de la désinstaller.

« Je me dégoûte quand je fais ce genre de choses » « Instagram pour le coup, ça peut être une pépite. Tu peux voir ce que le monde fait. Dès que je vois un truc sympa, je follow, je suis ce qu'il se passe. Au moins, je vois des choses qui sont créatives, pas un mème ou des blagues qu'on envoie à ses potes », a déclaré Léon Marchand, avant que Victor Wembanyama ne rebondisse. « Moi, je n'ai que du brainrot (abrutissement numérique). Il y a trois ans, j'ai téléchargé TikTok… J'ai passé trois heures dessus. Ça m'a dégoûté. J'ai désinstallé direct et plus jamais. C'est ça ma solution, je désinstalle. Quand il faut poster, regarder quelque chose, je réinstalle, mais sinon... Je me dégoûte quand je fais ce genre de choses. »