Wembanyama : Le gros projet avec lequel il promet du lourd !

Ayant récupéré de sa grosse blessure à l’épaule, Victor Wembanyama profite de ses vacances en France. Ce dimanche, la star des Spurs de San Antonio a comme promis, organisé un tournoi d’échecs au Chesnay (Yvelines). Un tournoi uniquement réservé aux joueurs de basket, et qui a énormément plu au phénomène de 21 ans.

Le Français a organisé le « Hoop Gambit »

Et bien ce tournoi a vu le jour ce dimanche lors du « Hoop Gambit » au Chesnay. 150 joueurs d'échecs de la Fédération française et sa Ligue Île-de-France, et 280 joueurs de basket se sont réunis pour cet événement, qui a clairement plu à Wembanyama, qui a pu affronter et battre un certain Rudy Gobert : « Mêler basket et échecs dans un tournoi près de chez moi, c'était naturel. Et ce n'est qu'un début », a assuré le Français de 21 ans. Producteur de la Ligue nord-atlantique, Guerlain Paul s'est également félicité de ce projet : « Je n'avais jamais vu un tel événement, mais cela correspond bien à la personnalité de Wemby », a-t-il indiqué.