NBA : «J’ai eu peur», Wembanyama a échappé au pire !

Victor Wembanyama a connu une grosse frayeur cette saison en NBA. Victime d’une thrombose veineuse à l’épaule, le Français a vu sa saison s’arrêter brutalement. Dans une interview donnée ce mardi, le joueur star des Spurs évoque la peur d’une fin de carrière prématurée, et explique aussi pourquoi il a dû renoncer à l’Euro avec les Bleus.

Victor Wembanyama entamait, cette année, sa deuxième saison en NBA . Le crack français a malheureusement dû arrêter sa saison plus tôt que prévu à cause d’une thrombose veineuse à l’épaule droite. Une blessure qui a handicapé son équipe des San Antonio Spurs , qui a terminé la saison régulière à la 13e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 34 victoires pour 48 défaites. Victor Wembanyama s’est d’ailleurs confié sur cette blessure dans une longue interview pour L’Équipe.

«J’ai eu la peur de ne plus pouvoir jouer au basket»

Victor Wembanyama a notamment expliqué avoir eu peur de devoir mettre un terme à sa carrière à cause de ce problème : « Certains sportifs ont été contraints d'arrêter leur carrière à cause de thromboses (Chris Bosh a disputé son dernier match en NBA à 31 ans en raison de caillots de sang à répétition). Est-ce que cela vous a traversé l'esprit ? Évidemment. J'ai eu la peur de ne plus pouvoir jouer au basket. Je pense qu'il nous arrive tous, parfois, d'avoir des réflexions irrationnelles sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur. Mais ce type de pensées te fait aussi changer en tant que personne, dans le bon sens. »