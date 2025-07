PSG : Wembanyama, c'est l'amour fou !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (21 ans) est déjà une figure de proue de la NBA malgré son jeune âge ainsi que du basket français. Le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est un supporter inconditionnel du PSG, ayant grandi en région parisienne. Après la saison XXL du Paris Saint-Germain qui s'est achevée par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, « Wemby » a déclaré sa flamme.

« Avec tant d'années de galères et de combats... Cette saison, un nouveau chapitre s'est écrit. Pas grâce aux stars. Mais par la force d'un collectif. D'une équipe, d'une famille. Et derrière chaque grande équipe... il y a de grands supporters. Aux Ultras qui nous suivent à travers l'Europe et le monde qui chantent dans la victoire comme dans la défaite, à chaque seconde. Vous nous avez portés. Merci ».

«Un lien plus fort que jamais. Nous sommes Paris»

« Aux fan clubs qui ont fait rayonner nos couleurs aux quatre coins du globe. Merci. Aux supporters présents à Los Angeles, Seattle, Atlanta et New York. Merci, à ceux qui se lèvent à 3h du matin, pour regarder le match, les yeux lourds de fatigue, célébrant les matchs en silence cette saison est aussi la vôtre. Vous n'étiez pas toujours dans les stades. Mais vous avez toujours été là. Comme le dit notre coach : vous, les supporters, étiez le 12ème homme. Et on l'a ressenti. Cette saison, quatre trophées. Un titre européen. Et un lien plus fort que jamais. Nous sommes Paris. Et avec vous, nous continuons de construire quelque chose de spécial ». a conclu la star des San Antonio Spurs. Une déclaration d'amour en bonne et due forme.