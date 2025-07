Dembélé - PSG : Il annonce un fiasco !

Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique a perdu la finale de la Coupe du Monde des clubs au MetLife Stadium. Opposés à Chelsea, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 3 buts à 0. Interrogé après la rencontre, Kevin Diaz a pointé du doigt la mauvaise prestation d'Ousmane Dembélé.

«Ousmane Dembélé n'est pas bon»

« On parle souvent du collectif du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Ousmane Dembélé n'est pas bon. Désiré Doué, c'est presque celui qu'on a vu le plus. Kvara, on ne l'a pas vu du tout. Le milieu s'est fait manger. Mais même Marquinhos, Hakimi et Mendes... Seul Donnarumma a su un peu tirer son épingle du jeu en sortant deux ou trois parades pas mal. Le collectif, l'entraîneur qui n'a pas eu la bonne attitude après le match... Le PSG a tout raté », a affirmé Kevin Diaz sur les ondes de RMC Sport.