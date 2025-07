PSG : Rendez-vous annoncé, un transfert à 50M€ prend forme

Alexis Brunet

L’hiver dernier, le PSG avait prêté Randal Kolo Muani à la Juventus de Turin et l’attaquant avait ainsi retrouvé du temps de jeu. Ce dernier a d’ailleurs convaincu la Vieille Dame de le garder et des négociations se tiennent donc entre les différentes parties. Un rendez-vous serait même prévu cette semaine et une proposition à 50M€ pourrait être faite aux dirigeants parisiens.

Lors du mercato hivernal, le PSG avait prêté plusieurs joueurs qui n’entraient pas tellement dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont allés voir ailleurs pour gagner du temps de jeu. Les trois Parisiens se sont relancés, mais ils ne devraient pas être présents la saison prochaine dans l’effectif du club de la capitale.

Kolo Muani pourrait revenir à la Juventus de Turin Barré par la concurrence très forte en attaque, Randal Kolo Muani avait décidé de rejoindre la Juventus de Turin lors du mercato hivernal. En Italie, le Français a relancé sa carrière et il a même convaincu les dirigeants turinois de le conserver. La Vieille Dame souhaiterait un second prêt avec une option d’achat, alors que le PSG pencherait lui plus pour un transfert définitif ou un prêt avec obligation d’achat d’après les informations de La Stampa.