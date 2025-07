Mercato - OM : Aubameyang refuse de signer !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques heures, Pierre-Emerick Aubayemang sera libéré de son contrat avec Al-Qadsiah. De quoi permettre au Gabonais de s’engager où il souhaite. Alors qu’on parle d’un retour à l’OM, d’autres clubs seraient également à l’affût. Mais voilà qu’Aubameyang ne voudrait pas aller n’importe où et c’est ainsi qu’il aurait déjà refusé certaines propositions.

A la recherche d’un buteur pour épauler Amine Gouiri , l’OM pourrait avoir trouvé l’heureux élu. Cela fait maintenant quelques jours qu’on parle d’un retour de Pierre-Emerick Aubameyang . Après un an en Arabie saoudite, le Gabonais pourrait revenir d’autant qu’il doit prochainement être libéré par Al-Qadsiah . A moins qu’ Aubameyang ne choisisse une autre destination ?

Aubameyang dit non !

Ce lundi, La Provence fait savoir que Pierre-Emerick Aubameyang aurait reçu différentes propositions en plus de l’OM. Mais voilà que le Gabonais en aurait déjà écarté deux. L’ancien Olympien aurait ainsi dit non à un club espagnol de seconde zone avec lequel il se serait visiblement battu pour le maintien. De plus, pour des questions familiales, Aubameyang aurait également refusé une offre en provenance de Turquie.