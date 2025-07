Il part au clash et signe à l’OM !

Mario Balotelli n’a jamais eu la langue dans sa poche. Dans une interview accordée à Sandro Sabatini, l’ancien attaquant de l’OM revient sur son départ de Nice en 2019 après un clash avec Patrick Vieira. Une rupture brutale qui a ouvert la voie à son arrivée sur la Canebière pour un passage éclair, mais remarqué.

Mario Balotelli a eu une carrière assez compliquée. Véritable prodige, le buteur italien a joué dans de top clubs européens comme l’Inter Milan , Manchester City , l’AC Milan ou encore Liverpool . Trop inconstant, Mario Balotelli a fini par rejoindre l’OGC Nice pendant un peu plus de deux saisons avant d’atterrir sur la Canebière, à l’OM , où il passera six mois. Mais son premier passage en France, chez les Aiglons, semble s’être plutôt mal passé pour Mario Balotelli .

«Les choses ont mal tourné»

Dans une interview donnée à Sandro Sabatini, l’ancien buteur de l’OM raconte la fin de son aventure avec l’OGC Nice et le clash qu’il a eu avec Patrick Vieira :

« Il est arrivé là-bas et voulait tout changer, mais nous venions de deux excellents championnats, même en Europe. Nous étions forts. Il a changé et les choses ont mal tourné. Au début, je lui avais parlé, lui disant que nous étions habitués à un certain système de jeu, mais il n'était pas d'accord et je lui ai dit que je m'engagerais à faire ce qu'il voulait. Mais nous avons mal joué. »