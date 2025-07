Transferts : Le PSG a trouvé sa prochaine recrue !

Alexis Brunet

Maintenant que la Coupe du monde des clubs est terminée, le PSG et Luis Campos plus précisément pourront se concentrer davantage sur le mercato. Le conseiller football parisien doit apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique et un premier transfert serait imminent. En effet, un accord serait tout proche avec Bournemouth pour l’arrivée d’Illya Zabarnyi.

Le PSG a donc échoué sur la dernière marche. Dimanche soir, le club de la capitale a malheureusement perdu la finale de la Coupe du monde des clubs, surclassé par les Blues de Chelsea qui se sont finalement imposés 3-0. Une défaite qui prive les Parisiens d’un nouveau trophée, mais qui met surtout fin à une très longue et éprouvante saison.

Place au mercato Maintenant que la Coupe du monde des clubs est passée, le PSG pourra pleinement se concentrer sur son mercato et renforcer l’effectif de Luis Enrique qui a besoin de quelques modifications. Les dirigeants parisiens ont pour le moment identifié deux transferts prioritaires, à savoir le recrutement d’un défenseur central droitier et celui d’un élément offensif.