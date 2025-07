Du jamais vu au PSG, c'est terminé pour Luis Enrique !

Amadou Diawara

Avant le choc entre le PSG et Chelsea de ce dimanche soir, Luis Enrique n'avait jamais perdu une finale en tant qu'entraineur. En effet, le coach espagnol avait remporté ses douze finales, soit sept avec le FC Barcelone et cinq avec le PSG. A cause de ce revers contre Chelsea à la Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique voit sa série d'invincibilité s'achever.

Ce dimanche soir, le PSG avait la possibilité de réussir un quintuplé historique. Après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions, le club de la capitale a affronté Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'écurie emmenée par Luis Enrique s'est inclinée 3-0 au MetLife Stadium.

