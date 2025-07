Un trio de folie avec Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pépite du football français, Kylian Mbappé est l'un des footballeurs les plus réputés de la planète. L'attaquant français a rejoint le Real Madrid l'année dernière et fait toujours parler son talent régulièrement. En France, sa popularité est immense mais il a vu deux jeunes athlètes qui ont particulièrement marqué les esprits ces deux dernières années : Léon Marchand et Victor Wembanyama. Les trois champions se sont réunis sur les réseaux sociaux.

Véritable star des Jeux olympiques 2024 à Paris, Léon Marchand a vu sa cote de popularité grimper d'un coup, jusqu'à devenir le sportif préféré des Français l'année dernière. Le jeune basketteur des Spurs de San Antonio Victor Wembanyama a aussi marqué les esprits en connaissant un début de carrière très prometteur. Les deux champions se sont affichés avec Kylian Mbappé et nous laissent une jolie annonce.

3 champions français réunis Dans un post Instagram sur le compte de Léon Marchand, on peut apercevoir plusieurs clichés du quadruple champion olympique de natation accompagné de Victor Wembanyama et Kylian Mbappé. Les trois champions apparaissent tous habillés par Nike, une marque avec laquelle Léon Marchand vient tout juste d'être sponsorisé. A cette occasion, il a tenu à adresser un petit message.