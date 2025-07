Wembanyama, la proposition dingue en Chine !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La blessure qui l'a stoppé en plein élan. Alors qu'il venait de vivre le premier All Star week-end de sa jeune carrière en NBA, Victor Wembanyama n'a pas eu d'autre choix que de s'éloigner des parquets à cause d'une thrombose à l'épaule. Un moment difficile où il ne s'est pas égaré en partant à l'autre bout du monde afin d'apprendre les rudiments Shaolin. Une expérience dont il a discuté avec Léon Marchand qui veut en être !

«Vous en avez vu beaucoup des basketteurs aller en Chine pour s'entraîner ou jouer aux échecs à New York ?»

Léon Marchand a intégré la famille Nike aux côtés de Victor Wembanyama et Kylian Mbappé. Le quadruple médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a profité d'un entretien croisé à L'Equipe Magazine avec Wemby pour louer son état d'esprit et sa vision des choses en tant qu'athlète. « J'ai beaucoup été inspiré par Victor et Kylian, et c'est cool de partager des choses et des moments. Victor, sa façon de penser, sa différence, sa créativité, ça me parle beaucoup. Je m'identifie là-dedans. Vous en avez vu beaucoup des basketteurs aller en Chine pour s'entraîner ou jouer aux échecs à New York ? ».