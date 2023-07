NBA : Énorme annonce pour l'avenir de LeBron James, son entourage balance !

Hugo Chirossel

Après la finale de la conférence Ouest perdue face aux Denver Nuggets, LeBron James avait entretenu le flou sur son avenir, laissant entendre qu’il devait réfléchir à la suite de sa carrière. Mais d’après son ami et agent, Rich Paul, les doutes du King n’ont pas duré plus de deux semaines. À l’image de Tom Brady en NFL, il pourrait même jouer jusqu’à 45 ans.

Sélectionné en première position par les Cleveland Cavaliers lors de la Draft 2003, cela fait maintenant 20 ans que LeBron James évolue en NBA. Une longévité impressionnante pour le King , désormais âgé de 38 ans et à qui il reste deux ans de contrat avec les Lakers. LeBron James se rapproche tout de même de plus en plus de la fin de sa carrière, mais d’après Rich Paul, comme l’a fait Tom Brady en NFL, il pourrait jouer encore cinq à six ans de plus.

«Je ne peux pas mettre cette hypothèse de côté»

« Donc 5 ou 6 ans de plus ? Écoutez, s'il y a bien un gars pour lequel je ne peux pas mettre cette hypothèse de côté, c'est bien lui. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui le motive depuis toutes ces années. Tant qu'il est toujours impatient à l'idée de jouer dans cette ligue et que la santé suit, il n'y a pas de raison. Je lui dis toujours pour l'embêter : “Si tes qualités athlétiques disparaissent, tu peux toujours être Karl Malone, ce n'est pas grave”. Il peut faire du pick and pop, shooter, faire les bonnes lectures de jeu et jouer aussi longtemps qu'il le voudra », a déclaré Rich Paul, dans un entretien accordé à la radio Sirius XM .

«Deux semaines plus tard, il m'avait déjà envoyé un SMS pour me dire qu'il était motivé»