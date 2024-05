Mercato : Coup de théâtre pour le prochain club de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane pourrait reprendre du service. Le champion du monde 1998 recherche le projet idéal pour relancer sa carrière d'entraîneur. Et quoi de mieux que la Juventus, qui vient de virer Massimiliano Allegri ? En février dernier, le Français avait d'ailleurs ouvert la porte à un retour en Italie.

Zinédine Zidane doit trouver le temps long. Depuis 2021, le Français se tient loin des bancs européens. Alors qu'il envisage de reprendre le fil de sa carrière, le champion du monde 1998 pourrait être tenté par un retour à la Juventus. Un club au sein duquel il a des attaches.

La place s'est libérée en Italie

Joueur de la Juve entre 1996 et 2001, Zidane pourrait devenir un candidat crédible pour remplacer Massimiliano Allegri, viré après son énorme craquage face à l'Atalanta mercredi dernier. En février dernier, l'ancien coach du Real Madrid avait d'ailleurs ouvert la porte à un retour à Turin.

Zidane avait ouvert la porte