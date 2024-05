Transferts - RC Lens : Ça discute pour Varane !

Thomas Bourseau

Raphaël Varane va-t-il s’accorder une dernière danse au RC Lens avant de raccrocher ? Le défenseur de Manchester United de 31 ans, retraité international, sera agent libre cet été. Mais l’opération s’annonce plus que délicate malgré des contacts déjà établis depuis plusieurs mois. Le RC Lens part tout de même de loin.

« Évidemment qu'une éventuelle arrivée de Raphaël Varane peut m'intéresser par ses qualités humaines et de joueur. Pour ce qu'il représente ». De passage en conférence de presse ce vendredi, Franck Haise a clairement ouvert la porte à un retour de Raphaël Varane au RC Lens où il a fait ses classes jusqu’en 2011 et son transfert au Real Madrid.

Contact établi à Lens pour Raphaël Varane

En fin de contrat à Manchester United, Raphaël Varane a officiellement annoncé son départ. La rumeur Varane ne vient clairement pas de nulle part. L’Équipe confie ce vendredi soir que des contacts avaient été noués entre le clan Varane et le RC Lens pendant le mercato hivernal. Le but était de savoir quelle était la faisabilité de cette opération pour le club lensois. Mais à ce jour, une venue du champion du monde 2018 paraît plus qu’utopique.

Varane : La condition fixée pour son transfert au RC Lens https://t.co/yrK0aWfGdK pic.twitter.com/BB1X8Ryy7u — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Un retour de Varane impossible ?