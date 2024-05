Marseille se fait chambrer à cause de Zidane

Jean de Teyssière

Le 8 mai dernier, la flamme olympique est arrivée sur le sol français, à Marseille. Zinédine Zidane était attendu de pied ferme par le peuple marseillais, pour allumer le premier chaudron olympique. Mais ce fut finalement le rappeur Jul qui s'est prêté à l'exercice, décevant certains Marseillais. À Bordeaux, il était bien là pour fêter les 100 ans du Parc Lescure, pour le plus grand bonheur de Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux.

Né à Marseille, Zinédine « Yazid » Zidane n'y a pourtant jamais joué. Après quelques années à l'AS Cannes, les Girondins de Bordeaux le recrutent et il y joue entre 1992 et 1996, avant de filer à la Juventus. Véritable idole à Bordeaux, il a fait un joli geste auprès des fans girondins ce mardi.

Zidane joue pour les 100 ans du Parc Lescure

Ce mardi avait lieu un bel évènement pour les fans des Girondins de Bordeaux. Pour fêter les 100 ans du Parc des sports de Lescure sur lequel a été construit l'ancien stade des Bordelais en 1938, un match de gala a eu lieu, entre l'équipe du Variétés Club de France et l'équipe All Stars de Bordeaux. Du beau monde était présent sur la pelouse du stade Jacques Chaban-Delmas, nouveau nom du Parc Lescure depuis 2001 avec notamment Alain Giresse, Christophe Dugarry, Yoann Gourcuff, Marius Trésor et évidemment Zinédine Zidane. Une présence qui a ravi les 32 000 supporters qui ont garni les tribunes de l'enceinte accueillant désormais l'UBB.

«On a réussi à faire venir Zidane. Marseille a essayé mais ils n'ont pas réussi»