F1 : Ocon annonce la couleur pour son avenir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté cette année chez Alpine, Esteban Ocon quittera l'écurie française à l'issue de la saison 2024. Le Normand doit faire face à des tensions dans l'encadrement tricolore et son avenir n'est pas encore sûr. Depuis quelques jours, on parle beaucoup d'une arrivée prochaine chez Haas mais le pilote préfère d'abord se concentrer sur les prochaines courses avant d'évoquer clairement 2025. Il espère notamment pouvoir suivre son manager Toto Wolff chez Mercedes, une tâche un peu plus compliquée.

En réussissant à s'imposer en Formule 1 en 2021 avec Alpine, Esteban Ocon pouvait former un joli duo avec Pierre Gasly cette saison dans l'écurie française. Malheureusement les deux pilots sont en difficulté depuis le début de la saison, incapables de se hisser bien haut dans les courses. A 27 ans, le natif d'Evreux va connaître une nouvelle aventure mais il veut encore garder le secret quant à sa future destination.

Ocon va rester en Formule 1

Présent au championnat du monde d'endurance au Mans, Esteban Ocon n'a pas laissé de doutes quant à son avenir : ce sera en Formule 1. « Comme je l’ai dit, on ne sait jamais ce qui va se passer en Formule 1. Mais je suis impatient de relever les défis qui m’attendent. J’ai encore 15 courses devant moi cette saison, et il est important de faire du bon travail et d’arriver motivé, comme je l’ai toujours été, et de prendre plaisir à ce que je fais. Mon objectif est la Formule 1, c’est clair. C’est là que j’aime être » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

F1 - Verstappen : Mercedes annonce du lourd pour Red Bull ! https://t.co/Y3PvFmx9wE pic.twitter.com/Pnt4qXcGlK — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Ocon bientôt chez Haas ?

En annonçant son départ d'Alpine, Esteban Ocon n'a pas beaucoup d'opportunités en Formule 1 pour l'année prochaine. La plus grosse piste semble être celle de Haas qui a déjà admis que le pilote français était une option sérieuse pour 2025 et après. Pour le moment il ne veut rien confirmer dans l'espoir d'obtenir une meilleure option, comme Toto Wolff est son manager. Malheureusement son profil n'est pas en adéquation avec les objectifs du patron de Mercedes puisque celui-ci chercherait un jeune pilote pour remplacer Lewis Hamilton. Mais rien n'est joué...