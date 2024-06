Finales NBA : « Il a besoin de moi », Jayson Tatum réagit au MVP de Jaylen Brown

Florian Barré

La nuit dernière, les Boston Celtics ont remporté leur 18e championnat NBA en battant les Dallas Mavericks sur un score de 106-88 lors du cinquième match de la finale. Comme attendu, Jaylen Brown a été nommé MVP des Finales 2024 pour l’occasion. De quoi rendre fier son coéquipier Jayson Tatum qui n’a pas démérité non plus puisqu’il est le premier joueur de l’histoire à ne pas remporter le trophée avec les statistiques qui sont les siennes.

Élu MVP des Finales, Jaylen Brown a terminé le cinquième match face aux Dallas Mavericks avec 21 points, huit rebonds, six passes décisives et deux interceptions en tirant à 7/23 sur le terrain et à 2/9 à trois points en 44 minutes de jeu. Lorsque le trophée lui a été décerné, Brown n’a par ailleurs pas tardé à accorder une pensée sincère à son ami de longue date : « Je partage cela avec mes frères et mon complice, Jayson Tatum. Il était avec moi tout le long du chemin. Alors nous partageons cette mer** ensemble. » a-t-il déclaré.

JO 2024 : Wembanyama annonce du très lourd ! https://t.co/PE3mHeHkte pic.twitter.com/GVRxj7dMtQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Le titre de MVP, un objectif secondaire

À son tour, Tatum a été interrogé sur le succès de Brown. Même son de cloche, une fierté partagée ressort du discours de l’Américain : « Tout d'abord, félicitations à lui. Bien mérité, extrêmement heureux pour lui, c'était un sacré accomplissement. L'objectif principal pour nous était de remporter un championnat. Nous ne nous souciions pas de savoir qui serait MVP de la finale. Je sais que j'ai besoin de lui tout au long de ce voyage, et qu'il a besoin de moi, c'était formidable de le voir vivre ce moment et de partager ce moment avec lui. » a-t-il confié.

Une première dans l’histoire !