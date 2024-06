NBA : « C’était la meilleure chose qui pouvait m'arriver », Jayson Tatum dévoile le facteur X de sa réussite

Florian Barré

Sacré champion NBA pour la première fois depuis son arrivée dans la ligue en 2017, Jayson Tatum a bien évolué au fil des ans. Aidé par la naissance de son petit garçon, Deuce, l’ailier de 26 ans a rapidement dû faire face à la vraie vie, celle remplie de responsabilités et de devoirs, le forçant ainsi à rester sur le droit chemin. Après la victoire des Boston Celtics la nuit dernière, Tatum a livré un message sincère sur le sujet.

Après tant d’années à espérer et à échouer près du Graal, Jayson Tatum peut enfin célébrer un titre de champion NBA avec les Boston Celtics. Dominant tout au long de la saison, la superstar américaine a réussi à garder le rythme durant les playoffs. Pour preuve, la franchise du Massachusetts a réalisé des séries éliminatoires presque parfaites, avec un bilan de 16 victoires pour 3 défaites seulement. Mais pour en arriver là, ce fût un travail de longue haleine, à coups de désillusions formatrices. Ainsi, lorsque la fête a débuté au TD Garden la nuit dernière, Tatum a pu décompresser.

« Il n’y a rien de mieux que d’être père »

Rapidement rejoint sur le parquet par son fils, Deuce, Jayson Tatum a expliqué la raison pour laquelle celui-ci l’avait particulièrement aidé à devenir l’homme et le joueur qu’il est devenu aujourd’hui : « Lorsque j'ai appris que j'allais devenir père, j'étais encore à l'université. Il ne me restait qu'une ou deux semaines à faire, et je n'étais pas fou de joie, j'étais égoïste, je craignais que ça affecte la perception que la ligue allait avoir de moi. Mais je me suis vite rendu compte que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Il n'y a rien de mieux que d'être père. Je sais que le fait d'avoir eu Deuce à 19 ans m'a ancré dans la réalité ; peu importe ce que je voulais faire, je devais m'assurer de son bien-être. Ça m'a appris le sens des responsabilités et à prendre les bonnes décisions . » a-t-il déclaré à The Athletic.

Tatum devancé par Brown pour le MVP

La seule petite déception de la soirée pour Tatum a été de ne pas remporter le trophée de MVP des Finales. Celui-ci a été décerné à Jaylen Brown alors même que l’enfant de Saint-Louis a terminé la série contre les Mavs en tant que meilleur scoreur, meilleur passeur et meilleur rebondeur. Il a inscrit 31 points lors du Game 5 et a récolté en moyenne 25 points, 10 rebonds et 6 passes décisives sur les 19 matchs éliminatoires qu’il a disputés avec sa franchise.