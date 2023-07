NBA : Wembanyama les fait déjà halluciner

Hugo Chirossel

Quelques jours après avoir été drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs la semaine dernière lors de la Summer League. Son nouveau coéquipier Zach Collins a d’ailleurs déjà eu l’occasion de faire sa connaissance, une rencontre qui a marqué le joueur de San Antonio.

Présent à Las Vegas à l’occasion de la Summer League, Victor Wembanyama a pu faire ses débuts avec les Spurs. Après une première rencontre compliquée, Wemby a remis les pendules à l’heure pour son deuxième match, face aux Blazers. Si San Antonio s’est incliné, Victor Wembanyama, auteur de 27 points, 12 rebonds et 3 contres, a montré en partie pourquoi il avait été drafté en première position par la franchise texane.

Summer League terminée pour Wembanyama

On ne devrait pas revoir Victor Wembanyama avant un petit moment sur les parquets. Le phénomène français se contentera de deux rencontres lors de la Summer League et a décidé de faire l’impasse sur la Coupe du monde avec l’équipe de France. L’objectif étant de se préparer au mieux à sa saison rookie, s’acclimater à son nouvel environnement et notamment à ses nouveaux coéquipiers. En ce sens, Zach Collins a d’ailleurs indiqué auprès de Tate Frazier de The Ringer avoir pu rencontrer Victor Wembanyama.

«Cet homme est immense. Il est grand comme pas possible»

« Je l'ai contacté lorsqu'il a été drafté, juste pour le féliciter. Je sais ce que j'ai ressenti lorsque j'ai été drafté, c'était un peu comme un soulagement. Vous avez travaillé si dur toute votre vie et je sais à quel point il a travaillé dur. Je voulais donc m'assurer qu'il avait apprécié cette soirée. Parce que ça n'arrive qu'une fois. Mais je voulais aussi lui dire à quel point j'étais impatient de jouer avec lui et qu'il allait beaucoup nous aider. Et puis je l'ai rencontré il y a quelques jours », a déclaré Zach Collins.

« Je me suis senti comme un petit enfant »