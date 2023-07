Quiz sur Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG

Florian Barré

Le Paris Saint-Germain a passé la seconde ces derniers jours sur le marché des transferts. Les arrivées de Lee Kang-In, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Marco Asensio ont été officialisées. Aussi, Luis Enrique a été intronisé comme nouvel entraîneur du club de la capitale en lieu et place de Christophe Galtier. Avant le début de son aventure parisienne, le10sport vous propose de vous tester sur un quiz dédié au coach espagnol.

Après plusieurs semaines de négociations avec différents entraîneurs et de multiples pistes envisagées (Zidane, Nagelsmann, Mourinho, Motta, Conceição…), le PSG a choisi Luis Enrique pour s’installer sur son banc l’année prochaine. L’ancien sélectionneur de l’Espagne (53 ans) a signé un contrat de deux ans pour devenir le nouveau technicien du club de la capitale. Enfin le capitaine d’un navire à la dérive depuis trop longtemps ?



Luis Enrique, un caractère bien trempé