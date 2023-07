NBA : Un jeune français impressionne... Et ce n'est pas Wembanyama

Florian Barré

Bilal Coulibaly, drafté en 7e position, fait des étincelles en Summer League à Las Vegas. Le jeune ailier français de 18 ans confirme déjà certaines attentes placées en lui par les Washington Wizards. Même si son jeu offensif est en chantier, il s’attire les louanges de sa franchise par sa défense et sa capacité à apprendre rapidement. Les fans ne devraient, par conséquent, pas mettre longtemps à tomber amoureux du copain de Victor Wembanyama.

Du haut de ses 198cm, Bilal Coulibaly a étonné plus d’un observateur lors de la dernière Draft NBA. Pressenti à l’entrée du premier tour par les différentes mocks draft il y a quelques mois, le Français de 18 ans a littéralement explosé durant la saison aux côtés de Victor Wembanyama, pour au final être repêché à la 7e position le 22 juin dernier. Aujourd’hui il fait le bonheur des Washington Wizards lors de la Summer League. De bon augure pour celui qui porte le numéro 0 de Gilbert Arenas.

Des débuts convaincants

Dans une franchise en reconstruction, Bilal Coulibaly a un gros coup à jouer et il le sait. Dès la première saison, l’ailier français aura l’opportunité de jouer beaucoup s’il se montre au niveau. Et pour le moment, autant dire que c’est plutôt bien parti. Rien qu’avec trois matchs de Summer League, l’ancien des Mets 92 a déjà montré toute sa panoplie technique et confirmé qu’il méritait bel et bien le 7e choix de Draft qui lui a été assigné. Avec trois titularisations en trois matchs et 10 points, 1.7 contres et 5 rebonds en moyenne, Coulibaly a brillé là où on l’attendait, notamment sur le plan défensif.

« C’est un super gamin »