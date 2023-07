Un trade secoue la NBA, Stephen Curry lâche une énorme annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battus par les Lakers en demi-finale de conférence, les Warriors comptent bien se racheter cette saison. L’effectif a bien bougé avec le départ de Jordan Poole, échangé avec Chris Paul qui débarque des Wizards. Un trade qui inspire confiance à Stephen Curry qui veut décrocher un nouveau titre de champion NBA.

C’est l’un des gros trades de cet été. Alors qu’il n’a plus réussi à aller accrocher un titre de champion NBA avec les Suns, Chris Paul a été tradé aux Wizards… avant de filer chez les Warriors, en échange de Jordan Poole. Un trade surprenant mais qui laisse penser que Golden State est prêt à revenir fort. Stephen Curry, bien conscient qu’il s’approche de la fin de sa carrière, ne veut pas perdre de temps.

Stephen Curry en veut encore plus

« Le plus important, c’est que tout le monde arrive au camp avec le bon état d’esprit, celui d’essayer de gagner. Il faut en parler, le vivre et prendre conscience de la durée de nos carrières. Personne ne doit consacrer son énergie à autre chose que le fait d’essayer de gagner », a déclaré le meneur des Warriors, champion NBA à quatre reprises dans sa carrière.

«On aura un autre créateur»