NBA : Avant l’arrivée de Lillard, le Heat se renforce autour de Butler et Adebayo

Florian Barré

Les jours passent et Damian Lillard est toujours un Trail Blazers. Difficile pour la franchise de Portland de trouver un deal intéressant avec le Miami Heat. De ce fait, le trade du meneur de 32 ans plafonne. En attendant les Floridiens continuent de se renforcer en vue de la saison prochaine. Ce jeudi, le front office a garanti le contrat d’Haywood Highsmith pour la saison 2023-24.

Si ça n’avance pas sur le dossier Damian Lillard du côté du Heat, on ne s’arrête pas de vivre pour autant. En effet, la franchise floridienne a garanti le contrat d’Haywood Highsmith pour la saison NBA prochaine comme l’a confirmé l’agent du joueur, Jerry Dianis, à Adrian Wojnarowski d’ ESPN. Une très bonne nouvelle puisque l’ailier fort de 26 ans a été d’une importance capitale en sortie de banc à maintes reprises et notamment en playoffs.

NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker https://t.co/H1lvGpCbs1 pic.twitter.com/I7EMnIcOQt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Un sixième homme de qualité

S’il n’a joué que 8,9 minutes par match en séries éliminatoires, il s’est tout de même montré très efficace lorsqu’il a été appelé, tirant à 61.5% depuis le terrain. Highsmith a aussi connu de gros matchs, marquant notamment 15 points dans le Game 5 des finales de Conférence Est contre les Celtics de Boston et 18 points lors du Game 1 des Finales NBA contre les Denver Nuggets. Désormais, il est de retour pour au moins un an de plus, avec un contrat de 1.9 million de dollars.

Une prolongation essentielle pour le Heat

Par ailleurs, la prolongation d’Highsmith aurait pu ne pas voir le jour. Le Heat a laissé traîner l’affaire puisque l’ailier fort devait faire partie de l’effectif de Miami au soir du 15 juillet pour valider sa place dans l’équipe et valider son salaire. Finalement, pas d’inquiétude, il peut souffler puisque la franchise floridienne a déjà validé son contrat. Le joueur de 26 ans deviendra un agent libre restreint l'année prochaine si le Heat propose une offre de prolongation de 2,38 millions de dollars. Sinon, il sera agent libre sans restriction. En somme et en attendant Damian Lillard, Haywood Highsmith permet donc au Heat de solidifier son roster à bas coût. Un roster qui pourrait être bien aminci si le meneur des Blazers venait bel et bien à rejoindre la Floride dans les semaines qui arrivent.