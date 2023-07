NBA : LeBron James a enfin fait un choix concernant son avenir

Florian Barré

Alors qu’il avait ouvertement envisagé de prendre sa retraite après le sweep reçu par les Nuggets lors des Finales de Conférence Ouest, LeBron James a annoncé le contraire ce mercredi soir aux États-Unis. Il deviendra le sixième joueur de l’histoire de la NBA à jouer une 21e saison - rejoignant ainsi Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis et Vince Carter, qui détient le record avec 22.

Alors qu’il était aux ESPY Awards mercredi soir pour y recevoir notamment le trophée du record battu le plus impressionnant de l'année, en l'occurrence celui du plus grand nombre de points marqués en NBA, LeBron James a fait une grande annonce. Si on s’y attendait un petit peu depuis ses déclarations au sujet de son fils Bronny et de son envie de jouer avec dans la ligue, le King a confirmé qu'il n'envisageait pas de prendre sa retraite prochainement.

NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker https://t.co/H1lvGpCbs1 pic.twitter.com/I7EMnIcOQt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

LeBron poursuit l’aventure en NBA

« Je me fiche du nombre de points supplémentaires que je marque, ou de ce que je peux ou ne peux pas faire sur le terrain », a déclaré James après avoir accepté le prix ESPY de la meilleure performance record pour avoir dépassé Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur marqueur de tous les temps de la NBA. « La vraie question pour moi est la suivante : puis-je jouer sans tricher à ce jeu ? Le jour où je ne peux pas tout donner sur le terrain, c'est le jour où j'aurai fini. Heureusement pour vous, ce jour n'est pas aujourd'hui, a poursuivi LBJ. Lorsque la saison s'est terminée, je sais que je vous ai dit que je ne savais pas si j'allais continuer à jouer. Beaucoup d'experts vous ont dit ce que j'allais faire, mais là je parle en mon nom. Voilà quelques années que je me pose la question à la fin de chaque saison. Est-ce que je peux continuer à jouer sans trahir ce jeu ? Je ne l'avais juste jamais dit ouvertement. »

« Pour moi, c’est le compliment ultime »

En décembre prochain, LeBron James fêtera ses 39 ans et va donc débuter sa 21e saison en NBA. Malgré son âge et son appétence pour le coaching, le King a toujours aussi faim de basket comme en témoignent ses mots : « Ce soir, je veux profiter de ce moment pour dire quelque chose que j’ai déjà dit un million de fois et que je ne me lasserai jamais de répéter : j’aime ce sport, j’aime le basket. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur Internet où l’on me voit entraîner l’équipe de Bryce (son fils cadet) le week-end dernier et c’est assez drôle. J’ai vu beaucoup de messages de gens qui disaient : ‘LeBron apporte de l’énergie à un match AAU de lycée de la même manière qu’il le ferait lors d’un match de finale’. Pour moi, c’est le compliment ultime. Depuis vingt ans que je pratique ce sport et toutes les années précédentes, je n’ai jamais, jamais triché avec le sport et je ne le considèrerai jamais comme acquis. »