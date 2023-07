NBA : L'annonce historique de LeBron James

La rédaction

Désormais âgé de 38 ans et son contrat jusqu’en 2025 avec les Lakers, LeBron James n’en a pas encore terminé avec la NBA. D’après son ami et agent Rich Paul, le King pourrait même jouer encore cinq à six ans de plus, soit jusqu’à l’âge d’environ 45 ans. Il pourrait alors s’offrir un nouveau record de longévité.

LeBron James ne cesse d’empiler les records. Cette saison, en plus d’être passé devant Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de la NBA, il est également devenu le joueur le plus vieux de l'histoire à inscrire 20 points et 20 rebonds dans un match. Battu par les Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest cette saison, LeBron James avait laissé entendre qu’il devait réfléchir à la suite de sa carrière et à une potentielle retraite. Des doutes qui n’ont pas duré bien longtemps.

Cinq à six ans de plus en NBA pour LeBron James ?

« C'est déjà incroyable que les Lakers aient atteint la finale de Conférence et il a fait ce commentaire sur le fait qu'il avait besoin de réfléchir sur la suite. Mais deux semaines plus tard, il m'avait déjà envoyé un SMS pour me dire qu'il était motivé », a confié Rich Paul au micro de Sirius XM . D’après l’ami et l’agent de LeBron James, ce dernier pourrait même jouer cinq à six ans de plus en NBA. Si le King venait à réaliser cette performance, il pourrait alors aller chercher un nouveau record historique.

LeBron James pourrait battre un record de longévité

En effet, sans compter Nat Hickey, alors entraîneur des Providence Streamrollers et qui s’était fait entrer en jeu à l’âge de 45 ans, Kevin Willis est le joueur le plus âgé à avoir évolué en NBA, avec cinq matchs disputés sous les couleurs de Dallas à l’âge de 44 ans. Plus récemment, Vince Carter a arrêté sa carrière en 2020, alors âgé de 43 ans, tout comme Udonis Haslem, qui vient tout juste de raccrocher après avoir atteint les Finales NBA avec le Miami Heat. Dans la liste des joueurs les plus âgés à avoir évolué dans la Grande Ligue, on retrouve également Robert Parish, qui avait arrêté à 43 ans, ainsi que que Dikembe Mutombo et Kareem Abdul-Jabbar, qui avaient tous les deux joué jusqu’à 42 ans.