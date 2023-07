NBA : La réaction de Joël Embiid suite à la demande de trade de James Harden

Florian Barré

C’est l’un des dossiers qui fait jaser ces dernières semaines en NBA. Quel avenir attend James Harden ? Lui qui a demandé à quitter les 76ers en activant sa player option de 35.6 millions de dollars pour la saison 2023-2024. Si pour le moment personne n’a la réponse, et bien que la franchise de Philadelphie espère toujours garder l’arrière de 33 ans près d’elle, Joël Embiid, lui, s’est exprimé sur le sujet.

À chaque intersaison NBA, James Harden fait parler de lui. S’il est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelque temps, l’intersaison 2023 n’y échappe pas. L’arrière des 76ers a demandé à quitter la franchise du MVP Joël Embiid, ce en activant sa player option. Le Barbu a donc réclamé la semaine dernière son troisième trade en trois ans, après avoir fui Houston et Brooklyn. La raison : le joueur désirait un contrat long terme que la franchise ne voulait pas lui offrir. Comme souvent en NBA, il s’agit donc là encore d’une question d’argent.

« Je veux qu’il revienne »

De son côté Embiid, qui avait enfin une vraie chance de décrocher un titre cette saison, a montré du dépit face à la situation : « Déçu. Mais dans le même temps je comprends que c'est un business. Les gens prennent des décisions et j'apprécie la façon dont il gère toute cette situation. On sera potes pour toujours. » Le pivot de 29 ans a par ailleurs clairement laissé entendre qu’il souhaitait poursuivre l’aventure en Pennsylvanie avec The Beard : « Je veux évidemment qu'il revienne qu'on puisse aller sur le terrain et accomplir ce qu'on veut, qui est de remporter un titre. Donc j'espère qu'il peut encore changer d'avis, mais autrement je suis simplement heureux d'être son pote. On est proche et on a grandi depuis qu'il est arrivé ici, et je suis enthousiaste à ce sujet et excité de garder cette amitié pour le reste de nos vies. »

