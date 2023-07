NBA : Relation avec Curry, son rôle chez les Warriors... Chris Paul revient sur son récent trade

Florian Barré

C’est une question que se posent certainement bon nombre d’observateurs : Chris Paul sera-t-il titulaire aux côtés de Stephen Curry la saison prochaine ? Ou plutôt sixième homme ? Une interrogation dont le principal intéressé n’a pas la réponse. Questionné en conférence de presse sur le sujet, le meneur de 38 ans a expliqué ne pas avoir encore discuté avec Steve Kerr de son rôle dans le système de Golden State.

Cela fait quelques semaines désormais que Chris Paul a été échangé aux Warriors dans le cadre d’un accord qui a envoyé Jordan Poole aux Washington Wizards en contrepartie. À 38 ans, l’ancien meneur des Phoenix Suns espère remporter son tout premier titre NBA dans une franchise qui en a glané quatre sur les huit dernières années. Pour autant, rien n’assure pour le moment que CP3 sera inscrit comme un membre du 5 majeur, avec Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green.

Un nouveau rôle pour le Point God ?

En conférence de presse, Paul a avoué qu'il n'avait pas parlé aux Warriors ou à l'entraîneur Steve Kerr des subtilités de son nouveau rôle, ni même s'il sortirait du banc, situation qu'il n'a jamais connue au cours de ses 18 ans de carrière au sein de la NBA : « Au final, ça reste du basket, a-t-il déclaré. J’arrive dans une situation où des gars jouent ensemble depuis longtemps. Je ne suis pas aussi inquiet que les autres à ce sujet. On trouvera les réponses au camp d’entraînement. On n’a pas les réponses à l’heure actuelle. On va s’entraîner et je suis certain que je vais apprendre certaines choses d’eux, et ils vont apprendre certaines choses de moi. Mais c’est comme ça dans chaque équipe. »

Une bonne relation avec Steph Curry