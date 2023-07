Florian Barré

Si Victor Wembanyama est au centre de l’attention en NBA depuis plusieurs semaines, c’est parce qu’il possède un talent fou pour quelqu’un de son envergure. Naturellement imposant par son profil longiligne, le prodige français est parfois source d’inquiétudes. Son agent Bouna Ndiaye ne veut pour autant pas faire de Wemby un joueur ultra athlétique, ce en le laissant prendre du poids.

Nombreux sont les observateurs à affirmer que Victor Wembanyama risque de se faire bouger face aux intérieurs de la NBA. En effet, aussi grand soit-il, le Français de 2.24m possède une morphologie et un physique qui peut être sujet aux blessures. Son agent Bouna Ndiaye a de ce fait déclaré au journaliste Marc J. Spears qu'il ne pense pas que soulever des poids à la salle de sport serait bénéfique pour le joueur de 19 ans. Au point où ce serait même une « grosse erreur » .

Abdul-Jabbar comme modèle…

« Les gens ont tort. Nous ne nous concentrons pas du tout sur les poids. Je ne veux pas alourdir son corps. Nous allons nous battre pour ne pas alourdir son corps. Le poids sur son corps est une grosse erreur. Nous nous concentrons sur la force, la ceinture abdominale » a déclaré Ndiaye. L’agent de Wemby a d’ailleurs loué la rencontre qu’a pu avoir son protégé avec la légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar. Celui-ci pense que KAJ est une bonne personne pour que Wembanyama modélise ses objectifs corporels : « Nous étions très heureux qu'il se soit associé avec Kareem Abdul-Jabbar qui a joué jusqu'à 41 ans. C'est la voie que nous voulons emprunter. Je suis très content qu'ils se soient connectés parce qu'ils ont un type de corps similaire. Kareem n'était pas lourd. Victor est plus mobile, plus voyant et plus grand que Kareem. Donc, cette différence de taille est un défi et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons tous les jours. Le rendre lourd ? Nous ne voulons pas faire ça. »

… Mais aussi Kevin Durant