NBA : Sur le départ, un numéro un de Draft prend conscience que sa carrière est menacée

Florian Barré

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Zion Williamson est en suspens à la Nouvelle-Orléans. L’intérieur des Pelicans peine à répondre aux attentes placées en lui du fait non seulement de ses blessures récurrentes, mais aussi de ses affaires extra-sportives dont il pâtit dernièrement. Si sa franchise semble toujours croire en ses capacités, le numéro 1 de la draft 2019 pourrait vivre là sa dernière chance et il en a pleinement conscience.

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans vont-ils échanger Zion Williamson ? La réponse à cette question reste incertaine. Cependant, Shams Charania a récemment publié une mise à jour sur la situation : « Je ne compterais pas sur l'échange de Zion Williamson. Je pense que le potentiel de son échange reposait en grande partie sur les Pélicans qui essayaient de récupérer l’un des trois premiers choix de la dernière Draft ». Étant donné qu’ils n’y sont pas parvenus, le journaliste de chez The Athletic n’imagine pas Williamson être échangé cet été en NBA.

NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker https://t.co/H1lvGpCbs1 pic.twitter.com/I7EMnIcOQt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Un bilan inquiétant

Aussi talentueux soit-il, Zion Williamson voit la suite de sa carrière être menacée. Malheureusement, presque toutes les histoires récentes à son sujet n'ont pas été liées au basket-ball. Entre ses histoires intimes avec une actrice X et ses absences récurrentes dues à des blessures, le joueur de 23 ans est en train de gâcher une immense carrière. Quatre ans après avoir été drafté en première position par les Pelicans, Zion Williamson n’a joué que 144 matches en NBA. L’ailier-fort a passé plus de temps à l’infirmerie que sur un terrain, et après une saison blanche, il n’a encore disputé que 29 matchs cette année. À 23 ans, il enchaîne les blessures, et le problème est en partie nutritionnel. Son surpoids met à mal ses articulations et ses muscles et il ne fait pas tout pour arranger ça.

« Je suis en train de réparer ces erreurs »