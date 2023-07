Comme Zidane et Schumacher, LeBron James a menti !

Thomas Bourseau

Les fans de LeBron James peuvent pousser un ouf de soulagement. Depuis les Play-Offs et l’annonce du principal intéressé concernant son éventuel départ à la retraite, le flou demeurait… Jusqu’à ces dernières heures et le témoignage de King James sur sa continuité assurée en NBA. Il a un tantinet imité d’autres légendes du sport qui avaient pour leur part décrété leur retraite avant de faire machine arrière.

LeBron James a pris tout le monde de court après la finale de conférence Ouest perdue par ses Lakers face aux Denver Nuggets qui ont terminé champions NBA. En effet, dans la foulée du sweep concédé par la franchise de Los Angeles, King James laissait clairement la porte ouverte à un éventuel départ à la retraite après 20 ans passés en NBA. Néanmoins, lors des Trophées ESPYS de la chaîne ESPN , James a tenu le discours suivant, confirmant ainsi la tendance dessinée par son agent Rich Paul quelques heures plus tôt. « Je me fiche de savoir combien de points je vais encore marquer, de ce que je peux ou ne peux pas faire sur le terrain. La vraie question pour moi, c’est de savoir si je peux jouer sans tricher. Le jour où je ne pourrai plus tout donner sur le terrain, ce sera terminé. Heureusement pour vous, ce jour n’est pas arrivé ».



LeBron James n’avait pas officiellement annoncé sa retraite avant de faire machine arrière, certes, mais il l’a laissé entendre. D’autres ont tenu le même discours que King James , sont allés au bout de leur idée, avant de revenir dans leur discipline.

Le retour de LeBron James inspiré par Michael Jordan et Magic Johnson

Ce fut notamment le cas de deux géants du basket américain : Michael Jordan et Magic Johnson. His Airness n’a pas annoncé une, mais deux retraites sportives au cours de sa carrière de joueur NBA. Considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur de tous les temps, Jordan avait besoin d’une pause en 1993 après le troisième titre NBA d’affilée raflé avec les Chicago Bulls expliquant avoir perdu « sa motivation ». Michael Jordan s’est brièvement lancé dans le baseball, sans grand succès, a tourné Space Jam et est revenu en parallèle en NBA pour un deuxième three-peat avec les Bulls grâce au fameux : « I’m back » traduit : je suis de retour. En 1998, Michael Jordan annonçait une nouvelle fois sa retraite avant de revenir une toute dernière fois en 2001 pour deux ultimes saisons chez les Washington Wizards en faisant le constat suivant. « Maintenant, je pense que je me rends compte que je ne porterai plus d'uniforme - et ce n'est pas un sentiment désagréable ».



Pour des raisons bien différentes, Magic Johnson prenait la décision de se retirer juste avant le début de la saison NBA 1992/1993. Testé positif au VIH, le légendaire meneur de jeu des Los Angeles Lakers tenait le discours suivant. « Je veux juste dire que le jeu va me manquer » . Après un rôle dans le coaching staff de la franchise californienne pendant 16 rencontres la saison suivante, le fait d’être si proche du parquet était trop dur pour lui. Finalement, il fit son grand retour pour une demi-saison avant de définitivement se retirer. « Il est temps de passer à autre chose. Je pars selon mes conditions, ce que je ne pouvais pas dire lorsque j'ai avorté mon retour en 1992 ».

Légendaire Schumacher, une pause de quatre ans après Ferrari avant une last dance chez Mercedes

De par son passage couronné de succès chez Ferrari où il a raflé cinq titres de champion du monde, lui qui en a remporté sept au total, Michael Schumacher est une légende de la discipline reine de la course automobile. Sa carrière en Formule 1 s’est étendue sur 21 ans. Cependant, Schumacher a effectué une pause de quatre saisons entre 2006 et 2010. De retour en Formule 1, Michael Schumacher a effectué deux ultimes années de compétition chez Mercedes avant de raccrocher en 2012 en faisant le constat suivant. « Cela fait un moment que je doute d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer. J'ai dit en 2006 que ma batterie était vide et maintenant je suis dans la zone rouge. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les recharger, mais j'ai hâte de retrouver ma liberté ».

NBA : L'annonce historique de LeBron James https://t.co/vDK6Zmipi2 pic.twitter.com/BGe9wOE4hG — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Triple retour en équipe de France pour Zidane, Makélélé et Thuram

Après une élimination en quart de finale de l’Euro 2004 face à la Grèce l’année précédente, l’équipe de France était en mauvaise posture lors de la campagne de qualifications pour la Coupe du monde en Allemagne en 2006. En août 2005, dans le cadre de la dernière ligne droite des qualifications, Zinedine Zidane revenait sur sa parole. Alors qu’il avait pris sa retraite internationale, celui que Thierry Gilardi surnomma alors tête d’or en quart de finale de la Coupe du monde 2006 en référence à son doublé de la tête en finale du Mondial 98, fit son grand retour en équipe de France. « Je reviens pour retrouver un petit peu ce que j'ai connu, me mettre au service de l'équipe et essayer de contribuer à la qualification. Il n'y a rien de calculé. Que ce soit clair. C'est quand même le sélectionneur qui nous a rappelés. Sans lui, rien ne se serait passé. On ne va pas réécrire l'histoire. C'est comme ça ».



Zinedine Zidane ne revenait pas seul puisque le champion du monde Lilian Thuram l’imitait aussi, à l’instar de Claude Makélélé.

L’immortel Tom Brady a voulu défier le temps