LeBron James fait une annonce fracassante, la NBA est prévenue

Hugo Chirossel

Alors qu’avait lieu dans la nuit de mercredi à jeudi la cérémonie des ESPYS Awards, LeBron James a été mis à l’honneur, après être devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, dépassant ainsi Kareem abdul-Jabbar. Sur scène pour accepter son prix, le King en a profité pour exprimer son amour pour le basket et mettre les choses au clair au sujet de son avenir.

« Ce soir, je veux profiter de ce moment pour dire quelque chose que j’ai déjà dit un million de fois et que je ne me lasserai jamais de répéter : j’aime ce sport, j’aime le basket . » Dans la nuit de mercredi à jeudi, LeBron James a décroché une nouvelle distinction à ajouter dans son armoire à trophée. Lors de la cérémonie des traditionnels ESPYS Awards, la star des Lakers a reçu le prix de la « Best Record-Breaking Performance », pour être devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, devant Kareem Abdul-Jabbar.

«Je n’ai jamais, jamais triché»

« Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur Internet où l’on me voit entraîner l’équipe de Bryce le week-end dernier et c’est assez drôle. J’ai vu beaucoup de messages de gens qui disaient : “LeBron apporte de l’énergie à un match AAU de lycée de la même manière qu’il le ferait lors d’un match de finale”. Pour moi, c’est le compliment ultime. Depuis vingt ans que je pratique ce sport et toutes les années précédentes, je n’ai jamais, jamais triché avec le sport et je ne le considèrerai jamais comme acquis », a déclaré LeBron James lors de son discours.

«Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui»

« Chaque fois que je mets les pieds sur le terrain, que ce soit pour entraîner mes garçons ou pour jouer, je veux tout donner. Je le fais pour moi. Je le fais pour certains de mes coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui. Et je le fais pour tous les grands joueurs qui m’ont précédé. Et plus important encore, je le fais pour les fans, les amoureux du jeu. La vraie question pour moi est la suivante : “Puis-je jouer sans tricher à ce sport ?” Le jour où je ne pourrai plus tout donner sur le parquet, je serai fini. Heureusement pour vous, ce jour n’est pas aujourd’hui (...) Je sais que certains d’entre vous me détestent, mais la seule chose que vous ferez toujours, c’est de me respecter et d’apprécier la façon dont j’aborde le jeu et ce que j’ai donné à ce jeu », a ajouté LeBron James, avant de revenir sur ses propos après la défaite face aux Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest, dans lesquels il indiquait vouloir prendre le temps de réfléchir à la suite de sa carrière.

«Je me suis demandé si je pouvais encore jouer sans tricher, si je pouvais encore tout donner au sport»