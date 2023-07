NBA : Anciens ennemis, Draymond Green et Chris Paul vont devoir cohabiter aux Warriors

Florian Barré

Les Warriors ont chamboulé légèrement leur effectif cet été avec le départ de Jordan Poole, tandis que Chris Paul est arrivé en renfort. Un trade qui peut en étonner plus d’un. En effet, le Point God s’est retrouvé au coeur de nombreuses échauffourées avec les joueurs de Golden State durant sa carrière NBA, et plus particulièrement avec Draymond Green. Une situation que le meneur est prêt à mettre de côté.

C’est aussi ça la beauté de la NBA. Parfois, deux ennemis jurés doivent cohabiter au sein d’une même franchise. C’est le cas pour Chris Paul et Draymond Green aux Warriors. Pendant près de 15 ans, les deux hommes se sont livrés une guerre sans merci sur les parquets de la ligue et depuis quelques jours, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Pour preuve de leur relation tumultueuse d’antan, l’intérieur de 33 ans, habitué aux clashs, avait déclaré ceci en 2020 lors d’une interview : « Je n’aime pas du tout Chris Paul, nous n’avons pas du tout une bonne relation ».

Wembanyama : Coup de théâtre, il est déjà écarté ! https://t.co/EIwGO2uH9N pic.twitter.com/iDalnWOY9x — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Paul a milité pour que Green reste aux Warriors

Aujourd’hui, Paul est prêt à faire table rase du passé et a mis les choses au clair dès son arrivée, alors que Green menaçait de quitter les Warriors en déclinant sa player option : « J’ai déjà eu l’occasion de discuter un peu avec mes nouveaux coéquipiers. Et oui, je veux absolument que Draymond Green reste parmi nous. Si je devais envoyer un message aux fans, je leur dirais que je suis excité. Je sais que j’ai été pendant longtemps l’ennemi juré mais j’ai vraiment hâte d’évoluer là-bas. Et j’ai surtout hâte d’entrer dans le vestiaire avec ces gars. » Un message fort qui met fin tout de suite au climat délétère qu’il y a pu avoir à certain moment cette saison à Golden State et qui a peut-être convaincu l’intérieur de rester à San Francisco.

« C’est génial qu’on soit désormais coéquipiers »