NBA : Une grosse prédiction est faite pour Wembanyama

Florian Barré

Victor Wembanyama a enfin fait ses grands débuts avec San Antonio. En Summer League, l’intérieur de 2.24m a rendu deux copies totalement différentes. Si la première était assez décevante, la seconde a rassuré bon nombre d’observateurs et notamment Kenny Smith, ancien joueur de la NBA devenu commentateur à la télévision. Ce dernier prédit un avenir radieux pour le Français, avec de nombreux titres.

Considéré comme le prospect le plus fort que la NBA ait connu depuis LeBron James en 2003, Victor Wembanyama a fait ses premiers pas sur les parquets américains avec une pression médiatique importante sur le dos. Cela s’est notamment ressenti face aux Hornets vendredi dernier pour son tout premier match avec les Spurs. 9 petits points inscrits qui ont rapidement été effacés par les 27 marqués deux jours plus tard contre les Blazers. Le numéro 1 de la draft a rassuré et convaincu les fans, avant de se retirer pour l’été et de se préparer au mieux pour le début de la prochaine saison NBA, qui commencera en octobre.

NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker https://t.co/H1lvGpCbs1 pic.twitter.com/I7EMnIcOQt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Un avenir plein de promesses …

L’avenir radieux que l’on assure à Wembanyama varie souvent. Certains pensent qu’il sera un All-Star très rapidement quand d’autres annoncent déjà un titre de MVP pour le joueur des Spurs. C’est le cas de Kenny Smith, qui est visiblement convaincu par le talent du Français. L’ancien meneur des Kings et des Rockets reconnaît cependant qu’il faudra un peu de temps à Wemby pour y parvenir : « Je pense que dans quatre ans, ils (les Spurs) seront bons. Ils seront assez bons pour lutter pour le titre. Ils pourraient avoir un autre joueur avec eux ; il connaîtra la ligue. Il n'y aura pas de LeBron James, il n'y aura pas de Steph Curry et il n'y aura pas de Kevin Durant à leur apogée. Donc, dans quatre ans, il sera le MVP de la ligue. » a-t-il lâché.

… Mais attention aux blessures !