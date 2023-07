NBA : Le Heat et les Blazers proches de boucler le trade de Lillard

Florian Barré

Depuis quelques semaines en NBA, le Heat et les Trail Blazers essaient tant bien que mal de trouver un accord pour le trade de Damian Lillard. Pour l’heure, le temps est encore aux négociations mais le dossier pourrait bel et bien être proche de son dénouement selon le média The Oregonian. De surcroît, on connaît d’ores et déjà la dernière offre de la franchise floridienne ainsi que la contrepartie demandée par celle de Portland.

Si l’offre de Miami est jugée insuffisante à ce jour, et ce malgré les efforts de la part de Pat Riley, on connaît néanmoins les finalités de cette dernière. Les Floridiens proposeraient, en échange de Damian Lillard, trois premiers tours de draft, Tyler Herro et potentiellement un jeune joueur. Une offre pas assez impressionnante pour les dirigeants orégonais qui n’ont pas l’intention de céder dans ce dossier assez complexe, estimant que Dame vaut beaucoup sur le marché actuel.

Accord imminent ?

Néanmoins, le média spécialisé sur les Trail Blazers, The Oregonian , a affirmé que la saga était proche de sa conclusion, avec un accord commun entre Miami et Portland. « On me dit que l'accord est proche, il faut juste que les deux camps trouvent une solution » a également ajouté le journaliste Aaron J. Fentress. Si cette solution n’est pas Tyler Herro, alors l’arrière pourrait rejoindre la troisième franchise de l’équation, encore incertaine, quand cette dernière renverrait un pick ou un joueur aux Blazers.

Ce que veut vraiment Portland