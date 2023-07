NBA : En attente d'un trade, James Harden n'a qu'une seule franchise en tête

Florian Barré

C’est une option à laquelle personne ne pensait il y a de cela quelques semaines ! James Harden a décidé d’activer sa player option, et le MVP 2018 ne sera donc pas free agent cette saison. Une décision qui a pour objectif de mener le Barbu vers un trade. En effet, ce dernier ne veut pas poursuivre sa carrière aux 76ers et se verrait bien rejoindre Los Angeles.

Depuis quelques jours, le dossier James Harden est au point mort. Aucune franchise ne semble vraiment prête à passer à l’action pour s’offrir l’arrière des 76ers. De son côté, et malgré les mots doux de Joël Embiid et Daryl Morey entre autres, The Beard a toujours les mêmes intentions : quitter les 76ers de Philadelphie. Le joueur de 33 ans aurait même en tête une seule et unique franchise, à l’instar de Damian Lillard qui souhaite quitter Portland pour le Heat de Miami et personne d’autre.

James Harden aux Clippers ?

D'après Sam Amick de The Athletic , Harden est « déterminé » à débuter la saison suivante sous le maillot des Clippers : « La position d’Harden n’a pas changé. Il veut toujours quitter Philadelphie. Il est toujours fâché par rapport à la manière avec laquelle Morey a géré son cas le mois dernier alors qu’il pouvait devenir agent libre. Et même si on a appris récemment qu’Harden était présent à la même soirée NBPA que la co-star des Sixers Joel Embiid et l’ancien proprio des Sixers Michael Rubin à Las Vegas, il est toujours déterminé à commencer la saison prochaine sous le maillot des Clippers. »

La saga Harden n’est pas prête de se terminer