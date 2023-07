NBA : Les 76ers n'ont pas dit leur dernier mot pour James Harden

Florian Barré

Si le feuilleton Damian Lillard est le plus suivi dans cette période de Free Agency et de trades, il ne faudrait pas oublier que James Harden souhaite lui aussi quitter sa franchise, les Philadelphie Sixers. En effet, l’ancien MVP de la NBA a activé sa player option de 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-2024 en réclamant son trade. Pour autant, la franchise basée en Pennsylvanie espère toujours garder son arrière de 33 ans.

À chaque saison NBA, James Harden fait des siennes. S’il est constamment annoncé sur le départ depuis quelque temps, l’intersaison 2023 n’y échappe pas. L’arrière des 76ers a demandé à quitter la franchise du MVP Joël Embiid, ce en activant sa player option. Le Barbu a donc demandé la semaine dernière son troisième trade en trois ans, après les Rockets et les Nets. La raison : le joueur désirait un contrat long terme que la franchise ne voulait pas lui offrir. Encore et toujours une question d’argent donc, comme souvent en NBA.

Rien ne bouge pour Harden

Pour autant, le marché ne semble pas si ouvert pour Harden. L’ancien MVP, peine à trouver preneur comme le révèle Adrian Wojnarowski d’ ESPN . Un départ n’est donc plus aussi imminent qu’on pourrait le penser. L’insider explique ainsi que Daryl Morey, le manager général des Sixers, qui connaît Harden sur le bout des doigts, espérerait toujours lui faire changer d'avis pour qu'il débute la saison 2023-2024 à Philadelphie : « Je pense qu’il y a deux directions possibles concernant la situation de James Harden. Les Sixers aimeraient toujours le garder à Philadelphie pour la saison prochaine. Il y a peut-être un moyen, au fur et à mesure que l’été avance, de le convaincre qu’ils peuvent remporter un titre ensemble, que ça peut marcher entre eux. Mais dans le même temps, ils discutent avec d’autres équipes. Les Clippers restent très intéressés. » a lâché Woj.

Un duel Clippers/76ers en vue ?