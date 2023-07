Wembanyama prend de l'avance sur ses concurrents avant la prochaine saison NBA

Florian Barré

Alors que Cavaliers et Rockets s’affronteront ce lundi soir pour la finale de la Summer League, il est temps d’établir un bilan sur le niveau affiché par les jeunes stars de la NBA dans la compétition. Victor Wembanyama, Brandon Miller et Scoot Henderson, entre autres, ont eu l’opportunité de confirmer rapidement les espoirs placés en eux. Du bon, du mauvais, du déconcertant… Qui a sorti le grand jeu ?

À Sacramento, Salt Lake City et Las Vegas, les nouveaux prospects de la NBA - dirigés par le prodige français Victor Wembanyama - ont eu l’occasion, pour certains, de porter le maillot de leur franchise pour la première fois en match officiel. Quelques-uns ont marqué des points quand d’autres se sont pris les pieds dans le tapis. Pour Wemby , il a fallu se défaire rapidement de la pression médiatique. Le numéro un de la dernière Draft a d’abord connu un premier acte décevant - dépassé au niveau de l’impact physique et dans les prises de décision face au cercle - avant de se reprendre en inscrivant 27 points et en réalisant 12 rebonds lors du deuxième rendez-vous des Spurs. Dans l'ensemble, Wembanyama nous a montré tout ce qui fait de lui l'un des meilleurs espoirs de l'histoire de la NBA. Il est alors facile de dire que San Antonio n’a pas fait d'erreur avec celui-ci.

Les autres gagnants

En dehors de Victor Wembanyama, deux autres français ont vraiment marqué des points durant la NBA Summer League, en témoigne leur affrontement lors de leur dernier match dans la compétition. Ousmane Dieng, très utilisé par le Thunder depuis le début de la Summer League, a encore été précieux face aux Wizards, en témoigne sa ligne de stats (17 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 contre et 1 interception). En face, le 7e de la dernière Draft Bilal Coulibaly, a terminé deuxième meilleur marqueur de son équipe, avec 19 points, auxquels il a ajouté 4 rebonds, 3 passes et 4 contres. À noter que les deux joueurs ont été les plus utilisés de leurs équipes respectives : 32 minutes pour Coulibaly et 28 pour Dieng.



On peut également noter les très bonnes performances à OKC de Chet Holmgren. Alors que nous ne l'avions pratiquement pas vu depuis un an, car il s'est blessé au pied lors d'un match du Seattle Pro-Am l'été dernier, l’ailier fort a illuminé les parquets qu’il a foulés. À Las Vegas, il a notamment inscrit 16 points contre Dallas puis 25 contre Indiana, preuve que sa blessure est totalement rétablie. Jabari Smith Jr. a lui aussi marqué de gros points du côté des Rockets. L'attaquant All-Rookie 2022-2023 n’a pas plaisanté avec une moyenne de 35,5 points, 7 rebonds et 4 passes avant d'être arrêté après seulement deux matchs.

Les principaux perdants

Brandon Miller, numéro 2 de la Draft 2023 n’a clairement pas rassuré. L’ailier n’a pas vécu un bon début de mois de juillet. Il a commis presque autant de fautes que de tentatives face au panier sur ses deux premiers matchs et n’a converti que 35% de ses shoots dont 26% à 3-pts. Miller a cependant terminé sur une bonne note, récoltant 26 points et six rebonds contre les Blazers. De leur côté, les numéros 3 et 4 de la Draft, Scoot Henderson et Amen Thompson n’ont pas pu montrer de quoi ils étaient capables, blessés. Henderson a impressionné avec 15 points et 6 passes en 21 minutes avant de subir une blessure à l'épaule droite lors du tout premier match des Blazers. Pendant ce temps, dans le même match, Thompson a rempli la feuille de statistiques avec 16 points, 5 passes, 4 rebonds, 4 blocs et 4 interceptions avant de subir une blessure à la cheville qui devrait le mettre à l'écart pendant deux à trois semaines.